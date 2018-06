Zwei Dopingfälle bei Paralympics- HGH-Test erfolgreich

Von

So schnell wie dieses Jahr ist das Rathaus in der über 30-jährigen Geschichte dieses Spektakels noch nie in der Hand der Bettelsacknarren gelangt. Ob es daran lag, dass die „Frauenpower“ im Sound der Lauchfetzer dahinschmolz oder in der „milden Herrschaft“ von „Andrea I.“, wie die neue Bürgermeisterin durch Bettelksacknarren-Vorsitzenden Paul-Dieter Hellinger getauft wurde, könnte sich in der Rathausbütt am Faschingsdienstag noch klären. Die Jagstgeister hatten „Andrea I.