Zverev verpasst Finale beim ATP-Turnier in Peking

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Hartplatz-Turnier in Peking den Einzug ins Finale verpasst.

In der Vorschlussrunde des mit 3,6 Millionen Dollar dotierten Turniers verlor der an Nummer zwei gesetzte Weltranglisten-Sechste aus Hamburg seine Partie gegen den an Nummer drei notierten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland mit 6:7 (6:8), 4:6.

Zverev lag im ersten Satz bereits mit 3:5 zurück, konnte sich aber noch in den Tie-Break retten. Auch dort ging es knapp zu - mit dem besseren Ende für den Griechen. Im zweiten Abschnitt führte Tsitsipas schnell mit 5:1, doch der 22-Jährige bewies noch einmal Kampfgeist die Partie und kam auf 4:5 heran. Doch nach 1:51 Stunden verwandelte Tsitsipas seinen insgesamt siebten Matchball.

Zverev hat sich aber durch den Einzug in das Halbfinale die Chance erhalten, sich für das World Tour Finals der besten acht Spieler des Jahres Mitte November in London zu qualifizieren. Aktuell belegt der Hamburger den achten Rang. Im vergangenen Jahr hatte Zverev beim Jahresabschluss in London seinen bislang größten Titel gefeiert.

