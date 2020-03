Zverev, Schröder und Neureuther unterstützen #WeKickCorona

Von Schwäbische Zeitung

Am Donnerstagabend sind zwei Männer im Alter von 79 und 80 Jahren aus dem Landkreis Biberach an Covid-19 an der Biberacher Klinik verstorben. Das teilt das Kreisgesundheitsamt mit.

Sie wurden mehrere Tage intensivmedizinisch behandelt und hatten Vorerkrankungen. Es sind die ersten zwei Todesfälle aufgrund von Covid-19 im Landkreis Biberach.

Im Landkreis Biberach gibt es Stand Donnerstag, 26. März, 17 Uhr, 187 bestätigte Coronafälle.