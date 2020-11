Zverev kämpft gegen Djokovic um Halbfinal-Einzug

Die Corona-Krise nimmt großen Einfluss auf die Wirtschaft - auch in der Region. Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit, viele Geschäfte stehen kurz vor dem Aus. Doch der Immobilienmarkt scheint von der Krise unbeeindruckt. Die Preise steigen im Kreis Ravensburg auch im Krisenjahr 2020 deutlich.

