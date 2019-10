Zverev erreicht Endspiel von Shanghai

Von Schwäbische Zeitung

Ein 56-Jähriger hat am vergangenen Donnerstag seine Arbeit in einer Pfullendorfer Firma verloren, und das durch eine fristlose Kündigung. Wie die Polizei mitteilt, hatte er zweimal am gleichen Tag eine junge Frau am Arbeitsplatz unsittlich an der Brust und am Gesäß berührt. Hinzu kommt, dass er sie auch mit anzüglichen Worten belästigt habe. Bei einer sofortigen Konfrontation seitens der Firma gab der 56-Jährige den Übergriff zu. Es wurde Strafanzeige gestellt.