Zurück an die Steckdose: VfB Stuttgart möcht mit Vollgasfußball gegen Wolfsburg punkten

Drei Spieler des VfB Stuttgart haben sich als Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne begeben müssen. Verteidiger Marcin Kaminski müsse sich aufgrund eines positiven Corona-Falls in der Kita seines Kindes für zwei Wochen isolieren, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo. Zudem sind die beiden verletzten Nicolas Gonzalez und Lilian Egloff aufgrund eines Corona-Falls in der Reha-Gruppe betroffen. „Unsere Spieler sind negativ getestet worden“, sagte Matarazzo. „Das hat keine Auswirkungen für uns.“