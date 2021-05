Zunächst keine Stellungnahmen beim Krisengipfel in Potsdam

Der Deutsche Fußball-Bund hat beim Krisengipfel der Landesverbandschefs in Potsdam für den 1. Mai zunächst keine Stellungnahme geplant.

Die Tagung, an der auch die DFB-Spitze um Präsident Fritz Keller und Vize Rainer Koch teilnimmt, soll in dem Kongresshotel am Templiner See bis zum 2. Mai andauern.

Erwartet wird auch ein Gespräch zwischen Keller (64) und Koch (62). Der DFB-Präsident war nach einem Nazi-Vergleich in einer Präsidiumssitzung in den vergangenen Tagen schwer unter Druck und in Erklärungsnot geraten. Er hatte Koch Medienberichten zufolge als „Freisler“ bezeichnet und so mit Roland Freisler, dem Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, verglichen.

© dpa-infocom, dpa:210501-99-427773/2

DFB-Präsidium

Fritz Keller beim DFB

Rainer Koch beim DFB

DFB-Ethikkommission