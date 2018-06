Dortmund (dpa) - Dortmunder Fußballfans, die keines der begehrten Tickets für das DFB-Pokalfinale am 17. Mai in Berlin bekommen, können das Endspiel in der großen Dortmunder Westfalenhalle verfolgen.

Bis zu 12 000 Besucher können beim Public Viewing für vier Euro Eintritt dabei sein. Das teilten die Veranstalter nach dem 2:0-Erfolg des BVB in der Vorschlussrunde gegen Wolfsburg mit.