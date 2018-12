Zukunft auch ohne Topstars

Natürlich, da sind sich sowohl Barbara Rittner, Head of Women’s Tennis im Deutschen Tennis-Bund, und Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann einig: Die ganz großen deutschen Tennisnamen fehlen bei den Deutschen Meisterschaften in Biberach. Sie werden auch in den kommenden Jahren fehlen – kurz vor Weihnachten steht bei den Topspielern die Vorbereitung auf die neue Saison im Fokus. Da hat die DM keinen Platz. Eine Zukunft hat sie für Rittner und Kohlmann aber allemal.

Bei den Frauen sind in diesem Jahr Anna-Lena Friedsam als ehemalige Weltranglisten-45. und Antonia Lottner (128. der Welt) die Topgesetzten. Bei den Männern sind es Yannick Maden und Mats Moraing. Nur wer sich intensiv mit der deutschen Tennisszene auseinandersetzt, der kennt diese Spieler. „Natürlich würden wir uns wünschen, dass mehr Topspieler kommen“, sagt Rittner. „Aber einen perfekten Termin für die DM zu finden, ist nicht möglich.“ Man müsse Verständnis für die Profis wie Angelique Kerber, Julia Görges, Alexander Zverev und Co. haben, die sich bereits auf die Hartplatzsaison zu Beginn des neuen Jahres in Australien vorbereiten. „Das Niveau hier in Biberach ist dennoch hoch“, sagt Rittner.

Ähnlich sieht es Kohlmann, der vor 19 Jahren – damals in Mainz – selbst einmal deutscher Meister wurde. „Das Prestige damals war höher als heute“, muss der Davis-Cup-Kapitän eingestehen. 1999 erhielt Kohlmann neben einem ganz guten Preisgeld („Ich glaube rund 17 000 D-Mark oder einen Seat“) eine Wildcard für das Turnier am Hamburger Rothenbaum – das war damals noch ein Mastersturnier. Heute gibt es für den Sieger in Biberach 3600 Euro. „Vielleicht müssten wir mit etwas mehr Geld oder Ähnlichem einen größeren Anreiz setzen“, meint Rittner. „Aber viel wichtiger ist mir, dass Spieler kommen, die Lust haben und das Turnier ernst nehmen.“

Und davon gibt es auch in dieser Woche in der WTB-Halle einige. „Mats Moraing ist für mich der Geheimfavorit“, sagt Kohlmann. Doch auch Oscar Otte hat Kohlmann auf der Rechnung. Daniel Masur, der schon im Davis Cup zum Einsatz kam, verlor schon in der zweiten Runde. Yannick Maden musste gegen Osman Torski aufgeben. „Die Jungen messen sich hier mit den Etablierten, das ist doch schön.“ Der Weg zum Titel bei den Frauen führt laut Rittner nur über Anna-Lena Friedsam oder Antonia Lottner – Anna Zaja hatte Rittner ebenfalls auf dem Zettel, die Mengenerin flog am Donnerstag aber überraschend raus. „Als Matchtraining“, sagt Rittner, „ist die DM perfekt.“ Der Standort Biberach sei ebenfalls richtig. „Vom ersten Tag an sind viele Zuschauer hier“, meint die Chefin des deutschen Frauentennis. „Ich glaube fest an die Zukunft dieser Meisterschaften.“