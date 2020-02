Zubcic gewinnt als erster Kroate einen Weltcup-Riesenslalom

Filip Zubcic hat Geschichte geschrieben. Der Skirennläufer hat als erster Kroate einen Weltcup-Riesenslalom gewonnen.

„Das macht mich stolz. Für mich ist ein Traum wahr geworden. Dieser Sieg macht mich sprachlos“, sagte der 27-Jährige. Nachdem er nach einem Fehler im ersten Durchgang im japanischen Yuzawa Naeba nur den zwölften Platz belegt hatte, traf Zubcic im zweiten Lauf jeden Schwung und krönte eine furiose Aufholjagd.

Zunächst sah es so aus, als würden die Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen und Henrik Kristoffersen den Sieg unter sich ausmachen. Aber der weiche Schnee und die windigen, frühlingshaften Bedingungen machten ihnen zu schaffen. Im zweiten Lauf verloren sie mehr als zwei Sekunden und belegten die Plätze vier und fünf. Das Podium komplettierten Marco Odermatt aus der Schweiz und der US-Amerikaner Tommy Ford.

Im Gesamtweltcup behauptete Speed-Spezialist Aleksander Aamodt Kilde die Führung. Sein Vorsprung auf Verfolger Kristoffersen ist jedoch auf 74 Punkte geschrumpft.

Chancenlos war indes Alexander Schmid, der in der Vorbereitung auf das Rennen mit einer Rückenblessur zu kämpfen hatte. Der 25-Jährige hatte in Chamonix noch seinen ersten Podestplatz eingefahren. In Japan kam er mit der Piste nicht zurecht. Schmid kletterte im zweiten Lauf zwar um drei Plätze nach oben, musste sich aber mit dem 20. Platz begnügen. Der Allgäuer ging als einziger Deutscher an den Start, da Landsmann Stefan Luitz die Reise erst gar nicht angetreten hatte. Der Riesentorlauf-Spezialist kuriert einen Infekt aus.

Weltcup Wertung

Athleten Deutscher Skiverband