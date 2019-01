Zu spätes Erwachen: VfB Stuttgart verliert gegen Mainz 2:3

„Es ist wie ein Neustart“, sagte Stuttgarts Trainer Markus Weinzierl vor dem Spiel gegen Mainz, dem Duell der Teams mit der schlechtesten Chancenauswertung der Bundesliga (VfB 8,7 Prozent, FSV 9,3) - und so stellte der 43-Jährige auch auf. Links im 4-3-3-System wirbelte Hoffenheim-Leihe Steven Zuber, rechts Hertha-Leihe Alexander Esswein, die Neuzugänge des Winters und angeblichen „Mentalitätsmonster“. Links verteidigte Borna Sosa, in der Vorrunde oft verletzt, rechts Gonzalo Castro, in der Vorrunde oft neben der Spur, für den jetzt offenbar eine Ausweichposition gefunden wurde. Innen wiederum sollte Marc-Oliver Kempf den Laden zusammenhalten, den Weinzierl zu seinen fünf Führungsspielern erkoren hat.

Auf dem Platz sah das zumindest anfangs ganz gut aus. Bereits nach 90 Sekunden hatte der Schweizer Nationalspieler Zuber die Chance zum 1:0. Im Gegensatz zur WM in Russland, als er das 1:1 gegen Brasilien geschossen hatte, glückte ihm aber kein Traumeinstand: Er zielte im Wegrutschen weit zu hoch. Nach forschem VfB-Beginn zeigten die Mainzer, warum sie wohl das meistunterschätzte Team der Liga sind. Bei diversen Vorstößen schaffte es der VfB meist erst im dritten Anlauf, das Leder aus der Gefahrenzone zu bringen. Brosinski (7.) gab einen ersten Warnschuss ab, nach 15 Minuten spielten nur noch die Gäste – und gingen prompt in Front. Nach einem Dribbling von Jean-Philippe Gbamin gegen Castro landete der Ball über eine Zieler-Abwehr bei Jean-Paul Boetius, der dem Torhüter mit einem von Ascacibar abgefälschten Flachschuss keine Chance ließ (22.). Eine Minute später hätte es nach einem 5:2-Überzahl-Konter bereits 2:0 für die Gäste stehen können, das folgte dann in Minute 28: Gleich fünf Stuttgarter konnten Robin Quaison nicht vom Ball trennen, der Schwede legte ab auf den Franzosen Jean-Philippe Mateta, der flach ins linke Eck traf. Der VfB wirkte geschockt und leistete sich schlimme Patzer: Sosa missglückten die einfachsten Pässe, fast jeder FSV-Angriff war brandgefährlich. Zwar kam auch Stuttgart vor der Pause durch Ascacibar und Gomez noch zu Chancen, Mainz aber wirkte viel konsequenter: Boetius hätte auf 3:0 erhöhen müssen (42.).

Weinzierl reagierte, brachte Insúa für den überforderten Sosa und Gonzalez für Aogo (Ascacibar rückte dafür auf die Sechs), ein Tor wollte dem Liga-16. allerdings nicht glücken: Auch Insúa per Freistoß und Zuber per Fernschuss scheiterten am 21-jährigen Florian Müller, dem derzeit vielleicht größten deutschen Torwarttalent. Mainz dagegen zeigte, wie es geht: Alexander Hack drückte einen Eckball völlig unbewacht zum 0:3 ins Netz (72.) - zum Ärger der meisten der 51881 Fans. „Wir haben die Schnauze voll“, skandierte die Cannstatter Kurve, und: „Dietrich raus“. Wolfgang Dietrich, der gleichnamige Präsident, dürfte es nicht gern gehört haben.

Die Einwechslung des torgefährlichen Anastasios Donis für Esswein kam sehr spät (78.), sofort aber brachte der im Trainingslager zwischenzeitlich suspendierte Grieche auf Rechtsaußen frischen Wind. Plötzlich war der VfB da: Gonzalez verkürzte per Kopf auf 1:3 (83.), Kempf traf ebenfalls per Kopf zum 2:3 (85.), und Donis 60 Sekunden darauf den Innenpfosten. Ein spätes Drama, das aber nicht mehr belohnt wurde: Müller parierte Gentners Schuss in der Nachspielzeit.

Stuttgart verharrt damit auf Rang 16 – Düsseldorf auf Rang 13 ist nun bereits sieben Punkte weg - , und zumindest nächste Woche sieht es kaum nach Besserung aus: Am Sonntag muss Stuttgart zum Derby zum großen FC Bayern, danach heißt es gegen Freiburg und in Düsseldorf: punkten.