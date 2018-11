Zimmermanns Saison endet in China

Im chinesischen Tianjin bestreitet Tim Zimmermann an diesem Wochenende seine letzten Rennen der Saison. In der LMP3 China Endurance Series möchte der Langenargener mit seinem Teamkollegen Timothy Macrow den ersten Sieg der Saison einfahren. Auf der neu gebauten Strecke hat das Fahrerduo dazu sogar dreimal die Möglichkeit. Denn neben den zwei regulären Rennen wird auch der Mitte September aufgrund eines Taifuns abgesagte Lauf aus Zhuhai in Tianjin nachgeholt.

Zum Abschluss der Saison 2018 nimmt Zimmermann noch einmal eine lange Reise auf sich. Die Metropole Tianjin mit ihren 15 Millionen Einwohnern liegt eine halbe Stunde mit dem Schnellzug von Peking entfernt und war bis vor Kurzem noch auf keiner Motorsportlandkarte verewigt. Das hat der deutsche Bauingenieur Hermann Tilke geändert. In Tianjin entstand ein riesiges Motorsportareal mit angrenzender Kartbahn, wo auch die Formel 1 in den kommenden Jahren Station machen soll.

Viele lange Geraden

Jetzt hält dort aber zuerst der Tross der China Endurance Series. Für Zimmermann ist diese neue Strecke ein Grund zur Freude. „Ich habe zwar erst das Streckenprofil gesehen und bin dort noch keinen Meter gefahren“, sagt er. „Aber das Streckenlayout sieht wahnsinnig spannend aus. Da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf.“ Vor allem viele lange Geraden und schnelle Kurven zeichnen den Tianjin Circuit aus. Das gibt den Autos mit ihrem großen Abtrieb enorme Möglichkeiten zu überholen.

Gelegenheit dazu hat Zimmermann, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet, reichlich. Denn statt zweimal gehen Zimmermann und seine Kollegen dieses Wochenende dreimal an den Rennstart. Der aufgrund des Taifuns in Zhuhai Mitte September abgesagte Lauf wird in Tianjin nachgeholt. „Das wird sicher eine große Aufgabe“, sagt der 22-Jährige über den Zeitplan. „Wir fahren am Samstag innerhalb von sechs Stunden zwei Qualifyings und zwei einstündige Rennen.“ Zwischen dem Ende des Nachholrennens und dem ersten eigentlichen Lauf des Wochenendes vergehen nicht einmal 60 Minuten.

Tim Zimmermann hat dreimal die Chance, mit seinem australischen Kollegen Timothy Macrow den ersten Saisonsieg einzufahren und damit auch in der Gesamtwertung ganz oben mitzuspielen. Die sei Zimmermann „aber eher egal“, wie er sagt. „Ich will jedes einzelne Rennen mit derselben Konzentration angehen und am Ende ganz oben stehen.“ Dieses Ziel haben Macrow und Zimmermann in der aktuellen Saison oftmals nur ganz knapp verpasst.