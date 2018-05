Zimmermann feiert erfolgreiches Debüt in China

Einen erfolgreichen Einstand in der „Chinese Endurance Series“ hat Tim Zimmermann hingelegt. Mit seinem australischen Teamkollegen Timothy Macrow belegte der Langenargener im Hauptrennen der chinesischen Motorsportserie am Sonntag den zweiten Platz. Auch das Auftaktrennen hätte das deutsch-australische Duo auf dem Podium beendet. Aufgrund einer nachträglichen Strafe durch die Rennleitung wurde es schließlich Rang fünf.

Vom vierten Startplatz aus nahm Tim Zimmermann seine Premiere in der „Chinese Endurance Series“ in Angriff und fuhr nach dem fliegenden Start der LMP3-Boliden als Sechster in die erste Kurve. Der 21-Jährige brauchte kurze Zeit, um sein hellblaues Auto mit der Startnummer fünf in die Gänge zu bekommen. Zimmermann war bald der schnellste Mann im Feld und hatte sich mit mehr als 255 Kilometern in der Stunde auch den Geschwindigkeitsrekord geschnappt. Nachdem er zu Beginn noch im Feld aufgehalten wurde, fuhr Zimmermann auf den Drittplatzierten auf, bremste ihn ebenfalls aus und übergab sein Auto an seinen Teamkollegen Timothy Macrow. Der Australier schob sich in den verbleibenden 20 Minuten sogar noch auf Rang zwei. „Ganz nach vorne war der Abstand zu groß, der Rennspeed war aber sehr gut“, sagte Tim Zimmermann.

Die Freude über diesen Erfolg trübte dann allerdings die Rennleitung. Zimmermann und vier weitere Fahrer wurden aufgrund eines vermeintlichen Fehlstarts mit 20 Sekunden auf ihre Zeit im Ziel bestraft. Nach viel Rechnerei waren Zimmermann und Macrow ihr Podium los und wurden als Fünfte des ersten Laufs gewertet.

Mit ein wenig Wut im Bauch startete für das deutsch-australische Duo das zweite Rennen. Macrow begann als Sechster, musste einem Startunfall ausweichen und sich auf Rang acht einordnen. Eine Stunde hatten Macrow und Zimmermann nun Zeit, diesen Patzer auszubessern. Als Vierter verließ der Australier zur Rennhalbzeit sein Auto und Zimmermann nahm die Verfolgung auf. 22 Sekunden Rückstand auf die Spitze waren jedoch zu viel. Rang drei war aber noch in Sichtweite. Schnell überholte der Deutsche den vor ihm fahrenden Nigel Moore. Wieder war der Langenargener, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet, der schnellste Mann im Feld und verkürzte den Rückstand auf die beiden Erstplatzierten.

Zehn Minuten vor Schluss hatte Zimmermann noch 16 Sekunden Rückstand. Die Zeit reichte allerdings nicht mehr, um die Aufholjagd zu beenden. Die Rennleitung griff wieder ein – dieses Mal zugunsten von Zimmermann und Macrow. Der Zweitplatzierte Xiaole He musste zur Stop-and-Go-Strafe in die Boxengasse abbiegen, Zimmermann profitierte davon. Unter dem Jubel seines Teams S&D Motorsports überquerte er als Zweiter die Ziellinie auf dem Formel-1-Kurs. „Das war ein fast perfektes Wochenende mit guten Ergebnissen“, sagte Zimmermann.