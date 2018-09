Zimmermann fährt erstmals aufs Podium

Mit der bislang besten Leistung der Saison im Porsche-Carrera-Cup hat sich der Langenargener Tim Zimmermann am vergangenen Wochenende am Sachsenring sein erstes Podiumsergebnis gesichert. Im ersten Rennen kam der 22-Jährige mit seinem Team Black Falcon auf den dritten Gesamtrang und gewann souverän das Rennen der Nachwuchspiloten. Den zweiten Lauf beendete Zimmermann als Sechster und zweitbester Nueling – damit wahrt er seine Chancen auf den Gewinn der Nachwuchswertung.

Am vergangenen Donnerstag feierte Tim Zimmermann seinen 22. Geburtstag. Das schönste Geschenk machte sich der Langenargener am Samstag selbst. Nachdem er schon im Qualifying die Startplätze fünf und sechs herausfuhr, landete Zimmermann nach dem ersten Lauf sogar auf dem Podium. „Ich bin unheimlich zufrieden mit Platz drei und dem ersten Podestplatz der Saison“, sagte Zimmermann. „Es läuft einfach stetig besser. Hier auf dem Sachsenring habe ich mich schon immer wohlgefühlt.“

Starker Start

Das bekam auch die Konkurrenz zu spüren. Nach einem starken Start schob sich Zimmermann gleich in der ersten Kurve an zwei Konkurrenten vorbei und zog mit seinem Porsche auf Rang drei. Hinter ihm stellte sich der zehn Jahre ältere und weitaus erfahrenere Michael Ammermüller an, um den Nachwuchspiloten wieder zu kassieren. Ammermüller mühte sich jedoch vergeblich, denn Zimmermann machte sich auf der engen Strecke breit und hielt den Porsche-Supercup-Sieger von 2017 bis zur Ziellinie hinter sich. „Das war wahrscheinlich sogar das härteste Rennen meiner Karriere“, meinte Zimmermann. „Es hat aber großen Spaß gemacht und die harte Arbeit wurde am Ende auch belohnt.“

Im zweiten Rennen startete Zimmermann erneut schnell und zog vom sechsten auf den fünften Rang nach vorn. Zur Halbzeit des Rennens musste er aber Igor Walilko ziehen lassen und holte den Polen nicht mehr ein. „Aber auch mit diesem sechsten Platz bin ich zufrieden“, sagt Zimmermann. „Ich habe einen Podestplatz erreicht und die Plätze eins und zwei in der Rookiemeisterschaft herausgefahren. Das hätte ich mir vorher nicht träumen lassen.“

In der Klasse der Nachwuchspiloten liegt Zimmermann, der für die Renngemeinschaft Graf Zeppelin startet, weiterhin auf Rang drei. Vom Führenden Igor Walilko trennen ihn nur 21 Punkte, vom Zweiten Dylan Pereira nur 17 Punkte. „Man hat es dieses Wochenende gesehen. Allein auf Dylan Pereira habe ich 25 Punkte aufgeholt“, rechnet Zimmermann vor. „Bei den letzten beiden Rennen am Hockenheimring ist in Sachen Rookiemeisterschaft noch alles drin.“ Zum Heimspiel nach Hockenheim reist der Gesamtsiebte Tim Zimmermann am 21. September. Kommendes Wochenende geht der 22-Jährige zunächst wieder in der China Endurance Series in Zhuhai an den Start.