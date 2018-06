Zidane will bald Cheftrainer sein

Paris (dpa) - Frankreichs Fußball-Idol Zinedine Zidane will bald zum ersten Mal in seiner Karriere ein Team als Cheftrainer übernehmen.

„Ich will alles geben, das Vertrauen zurückzahlen, das man in mich gesetzt hat. Jetzt will ich beschleunigen. Ich bin in erster Linie ein Wettkämpfer, habe das im Blut“, sagte der Weltmeister von 1998 in einem Interview des Wochenmagazins der französischen Zeitung „L'Équipe“.

Er wolle als Cheftrainer den Angriffsfußball fördern, betonte der frühere Profi von AS Cannes, Girondins Bordeaux, Juventus Turin und Real Madrid. „Mein Team wird Gleichgewicht haben, aber angriffsorientiert spielen. Der Stil wird einfach, aber offensiv sein“, versicherte der 41-jährige Franzose algerischer Abstammung, der zur Zeit bei Real als Co-Trainer von Carlo Ancelotti arbeitet.

Der Weltfußballer der Jahre 1998, 2000 und 2003 erklärte unter anderem auch, er wolle „lernen, arbeiten, vorwärtskommen“ und zudem sehen, „wie weit ich es als Trainer bringen kann.“ Zidane hatte lange Zeit versichert, er wolle auf keinen Fall Coach werden, dann aber jüngst am renommierten Zentrum für Sportrecht und -Ökonomie der Universität Limoges seinen Fußball-Lehrerschein gemacht.