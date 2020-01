Zidane lobt Kroos nach Pokal-Weiterkommen: „Anführer“

Am Rosenmontag ist immer Dorffasching in Rotenbach. Doch diesmal fällt der Dorffasching aus. Grund: Die Linde schließt. Am 8. Februar sperrt Thilo Alfred Bätzig zu. Das hat der Wirt via Facebook angekündigt. Die Gesundheit und die langen Arbeitszeiten machen ihm zu schaffen. Das Lokal habe nichts mehr abgeworfen.

Thilo Bätzig ist nicht alleine. Immer öfter gibt der Dorfwirt auf. Starre gesetzliche Arbeitszeitvorgaben und bürokratische Hürden, chronischer Personalmangel und Inhaber, die bis zum Umfallen arbeiten müssen, dürftige ...