Zetsche kritisiert Mercedes-Auftritt in Formel 1

Stuttgart (dpa) - Der Daimler-Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche hat den Auftritt von Mercedes in der Formel 1 kritisiert.

„Für die zweite Saison mit der neuen Mannschaft läuft es noch nicht zufriedenstellend“, sagte er der Fachzeitschrift „Automotive News Europe“. „Die erhofften Verbesserungen sind nicht eingetreten.“

Rekordweltmeister Michael Schumacher aus Kerpen und Nico Rosberg aus Wiesbaden haben vor dem Großen Preis von Italien an diesem Wochenende in Monza noch keinen Podestplatz errungen. Nach 12 von 19 Saisonläufen liegt Rosberg (56 Punkte) als WM-Siebter bereits 203 Punkte hinter dem Titelverteidiger und souveränen Spitzenreiter Sebastian Vettel (259). Schumacher hat als Achter bislang 42 Punkte.

Zetsche räumte ein: „Man kann nichts erzwingen. Wir sind zuversichtlich, in Zukunft wieder um Siege zu fahren.“ Der Top-Manager versicherte, dass sich an der Konzern-Strategie nichts ändern werde. Die Formel 1 biete „eine Riesen-Präsenz, gerade in allen relevanten Wachstumsmärkten“. Zetsche betonte, dass siegfähige Rennautos dafür natürlich wichtig seien. Er gab aber auch zu verstehen, dass das Unternehmen „hier einen langen Atem“ habe.