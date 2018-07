Zeitung: Armina will Christian Ziege als Coach

Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld steht nach Recherchen der Zeitung „Westfalenblatt“ vor der Verpflichtung von Christian Ziege. Demnach soll der ehemalige Fußball-Nationalspieler als neuer Trainer und Sportmanager des Zweitligisten vorgestellt werden.

Ziege würde damit die Nachfolge des entlassenen Sportgeschäftsführer Detlev Dammeier und des ehemaligen Arminia-Trainers Thomas Gerstner antreten. Wie die Zeitung online berichtet, steht nur die Zustimmung des Bielefelder Aufsichtsrates für den ehemalige Manager und späteren Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach noch aus.

Für die anstehende wirtschaftliche Sanierung des Clubs soll in Zukunft Ralf Schnitzmeier sorgen. Er soll neben Ziege als kaufmännischer Geschäftsführer arbeiten. Schnitzmeier hatte 2008 seine Tätigkeit als Geschäftsführer bei Hannover 96 beendet und ersetzt in Bielefeld den Anfang des Monats verabschiedeten Heinz Anders. Eine der Hauptaufgaben Schnitzmeiers soll die Gründung einer Stadiongesellschaft sein, an der sich unter anderem die ostwestfälische Wirtschaft und die Stadt Bielefeld mit Millionenbeträgen beteiligen sollen.