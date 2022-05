Zeidler startet erfolgreich in internationale Rudersaison

Oliver Zeidler ist erfolgreich in die internationale Rudersaison gestartet. Beim Weltcup-Auftakt in Belgrad zog der Einer-Weltmeister von 2019 auf direktem Weg in das Halbfinale ein.

Wenige Stunden nach seinem Sieg im Vorlauf entschied der 25 Jahre alte Ingolstädter auch das Viertelfinale für sich, in dem er den Spanier Jordi Senciales und den Ungarn Peter Galambos auf die Plätze zwei und drei verwies.

Zeidler nimmt als einziger Deutscher an der Regatta in der serbischen Hauptstadt teil. Die restliche DRV-Flotte geht erst beim zweiten Weltcup in Posen (17. bis 19. Juni) an den Start.

