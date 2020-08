Zehnte Tour-Teilnahme für Altstar Greipel

Altstar André Greipel nimmt zum zehnten Mal an der Tour de France teil. Der 38-Jährige steht im Aufgebot seines Rennstalls Israel Start-Up Nation für die am 29. August in Nizza beginnende Frankreich-Rundfahrt.

Auch der letztjährige Paris-Roubaix-Zweite Nils Politt wurde nominiert, teilte die Mannschaft auf Twitter mit.

Greipel gewann in seiner Karriere elf Tour-Etappen, darunter zwei Prestige-Siege auf den Champs Elysées in Paris. „Es wird eine Herausforderung. Die Berge sind immer Teil des Rennens. Es war nie eine einfache Tour. Ich muss darüber kommen“, sagte Greipel, der seit 2011 immer an der Startlinie der Tour stand. Bis auf einmal hat er die Rundfahrt auch immer beendet.

Womöglich ist es für Greipel die Abschiedsvorstellung bei der Tour. Sein Team hat für die kommende Saison den Vierfach-Sieger Chris Froome verpflichtet und will eine Tour-Mannschaft um den Briten aufbauen. Während Greipel auch nächste Saison noch für die Mannschaft fährt, wird Politt das Team in Richtung Bora-hansgrohe verlassen.

