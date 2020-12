Zehnkampf-Weltrekordler Mayer schafft Olympia-Norm

Am frühen Samstagmorgen meldeten Anwohner in Bad Buchau dem Notruf Flammen in einem Wohngebäude. Sie hatten nach Polizeiangaben festgestellt, dass in einem Haus an der Straße "Im Winkel" ein Feuer ausgebrochen war.

Beim Eintreffen von sieben Fahrzeugen der Feuerwehr schlugen aus der Wohnung im Erdgeschoss bereits aus drei Fenstern die Flammen.

Was im Erdgeschoss nicht verbrannte wurde durch Rauch und Ruß so gut wie unbrauchbar Beide Wohnungen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer.