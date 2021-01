Yunus Malli wechselt von Wolfsburg zu Trabzonspor

Anträge für staatliche Hilfen in der Corona-Krise müssen inzwischen über sogenannte „prüfende Dritte“ wie etwa Steuerberater gestellt werden. Unser Redaktionsmitglied Frank Czilwa hat mit Stefan Reuther von der Steuerberater-Kanzlei SWRP Steuerberater Weber & Reuther PartG mbB in Spaichingen gesprochen, warum das so ist, wer für welche Hilfe berechtigt ist und ob schon alle November-Hilfen angekommen sind.

Herr Reuther, blicken Sie als Fachmann eigentlich noch durch die ganzen Corona-Hilfen durch?