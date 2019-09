WYC-Team segelt in Kiel auf Rang neun

Am fünften Tag der Segel-Bundesliga ist das Team des Württembergischen Yacht-Clubs – bestehend aus Dennis Mehlig, Marvin Frisch, Yannick Hafner und Conrad Rebholz – auf Rang neun gesegelt.

Das Wetter in Kiel hatte alle Facetten zu bieten: Von Sonne bis „Schietwetter“ war alles dabei. Auf dem Wasser hatte der Wind eine ebenso große Bandbreite – von ein bis zwei Beaufort am Samstag bis zu vier am Freitag, am Sonntag in diesem Bereich innerhalb einer Wettfahrt, durchsetzt an allen Tagen mit vielen Dreher und starken Böen. Da die Bahn dicht unter Land in der Innenförde lag, waren heranziehende Böen auch schwer zu erkennen.

„Wir sind in einer neuen Team-Konstellation gesegelt. Das hat sich nach dem Training gut angefühlt. Doch schon am Freitag war absehbar, dass es in Kiel eng und spannend werden sollte“, blickte Yannick Hafner zurück. „Wir sind am ersten Tag gut in den Event gekommen, ohne Patzer gesegelt.“ Am zweiten Tag fand die Crew immer besser zusammen. Zu ein paar guten Läufen gesellten sich auch ein paar nicht so gute Wettfahrten. „Am Sonntag hat dann alles gut zusammen gepasst, wir konnten aktiv entscheiden, wo wir hinfahren wollten“, so Hafner weiter, auch ein Laufsieg gelang. Aus vielen mittelprächtigen Ergebnissen kam nach insgesamt 16 Wettfahrten für alle 18 Teams in der 1. Liga auch ein mittelprächtiges Endergebnis zustande. Mit Rang neun landete das WYC-Team gerade noch in der ersten Hälfte. „Den einen oder anderen Punkt hätten wir vermeiden können“, so Hafner. „Auch wenn wir immer eine Top-Fünf-Platzierung anstreben, können wir mit einem Top-Zehn-Platz im hochrangig besetzten Feld der Segel-Bundesliga sehr zufrieden sein“, ergänzte Steuermann Dennis Mehlig.

Saisonfinale in Glücksburg rückt näher

In der Tabelle liegt der WYC damit nach fünf von sechs Spieltagen auf Rang sieben. Die führt der Berliner Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) nach einem souveränen Sieg in Kiel nun mit komfortablem Vorsprung an. In fünf Wochen steht noch das Saisonfinale an: In Glücksburg wird am 19. Oktober auf jeden Fall ein neuer Deutscher Meister gekürt. Titelverteidiger NRV aus Hamburg liegt an vierter Stelle, mit zu großem Rückstand auf den führenden Berliner Verein. Für den WYC ist von Rang zwei bis 14 theoretisch noch alles offen.