Wut hier, Zuversicht da

Den Profis von Borussia Dortmund schlug Wut und Ablehnung der treuesten Fans entgegen, die Mannschaft von RB Leipzig durfte sich trotz Gegentor-Makel feiern lassen. Die Hoffnungen der Fußball-Bundesliga auf wenigstens einen Vertreter im Viertelfinale der Europa League liegen vor allem auf dem deutschen Vizemeister von 2017 aus Sachsen nach dessen 2:1-Heimsieg im Hinspiel gegen den FC Zenit St. Petersburg.

Der deutsche Vizemeister von 2016 aus Westfalen befeuerte mit seiner 1:2-Pleite gegen den FC Salzburg auch noch ein pikantes mögliches Duell der beiden Red-Bull-Clubs aus Leipzig und der Mozartstadt. „Momentan ist es schwer für mich, das zu erklären“, sagte BVB-Trainer Peter Stöger nach dem erschreckend schwachen Auftritt am Donnerstagabend. „Wir haben verdient verloren, das darf uns zu Hause einfach nicht passieren“, betonte Kapitän Marcel Schmelzer.

Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga blieb gegen die Salzburger, die Red Bull als Hauptsponsor haben und sich Jahr für Jahr als österreichischer Serienmeister vergeblich um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League bemühen, praktisch alles schuldig. Nach der Pause gingen die Gäste mit dem gebürtigen Leipziger Marco Rose als Trainer durch einen Doppelschlag von Valon Berisha (49. Minute/Foul-Elfmeter, 56.) mit 2:0 in Führung. Minimale Resthoffnung aufs Weiterkommen wahrte André Schürrle mit seinem Tor zum 1:2 (62.).

Stögers bilanzierende Analyse in nur einem Satz klang so ernüchternd wie es die Vorstellung der Mannschaft war, die schon am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen den punktgleichen Bundesligakonkurrenten Eintracht Frankfurt ran muss. „Vom Aufwand her, von der Bewegung - vor allem im offensiven Bereich — war das sehr dürftig.“ Nicht mal mehr die eigenen Fans wollten ihre Idole liebhaben. Als die BVB-Profis zur legendären Südtribüne nach dem Spiel wollten, stoppten Pfiffe der Gelben Wand die Mannschaft. Breitwandfußball ohne Esprit, ohne Struktur. „Uns fehlten die Lösungsansätze“, sagte Schmelzer.

Leipzig fehlten nur wenige Minute zum absoluten Wunschergebnis. Domenico Criscitos Freistoßtreffer in der 86. Minute erschwert die Aufgabe trotz Hinspiel-Sieg. „Das Positive überwiegt bei Weitem. Wir fahren nach St. Petersburg und haben alle Chancen, dort weiterzukommen“, sagte Hasenhüttl. Auch dank Timo Werner. Der Nationalstürmer erhöhte nach der 1:0-Führung durch Bruma (56.), zu dem der die Vorlage gegeben hatte, auf 2:0 (77.).

„Grundsätzlich bewerte ich die Leitung eines Stürmers ja nicht nur nach seinen Toren“, meinte Trainer Hasenhüttl. Nicht weil es zwei Tage nach Werners 22. Geburtstag war. Nicht weil es drei Tage vor dem Ligaduell bei Werners Ex-Club VfB Stuttgart an diesem am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) war. Sondern weil Werner diesen Treffer unbedingt brauchte, vier Spiele ohne, und auch durch das gegen St. Petersburg kämpfte und mühte sich Werner. Bis zum Tor auch mit unglücklichen Aktionen.

Am liebsten hätte er sich vor den 19 877 Zuschauern der halbleeren Red Bull Arena versteckt, zog sich das Trikot über das verzweifelte Gesicht, als er den Ball dem Zenit-Keeper aus Top-Position in die Arme geschossen hatte. Schon wieder vergebene Chance, die ein Werner in Bestform ohne großes Aufsehen nutzt. Das Tor habe er dann überragend gemacht, lobte Hasenhüttl seinen Mittelstürmer. „Da hat er wieder gezeigt, dass er vorm Tor sehr wohl kaltzschnäuzig sein kann.“