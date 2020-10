Wright/Anderson verzichten auf WM-Titelverteidigung

Die Grippe-Saison steht vor der Tür. Um angesichts der Corona-Pandemie eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, wirbt die Politik offensiv für eine Impfung gegen die Krankheit.

Am Mittwoch will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gemeinsam mit Experten bei einer Pressekonferenz über die Grippe-Impfung in Pandemiezeiten informieren. Viele Bürger folgen der Impfempfehlung bereits – offenbar deutlich mehr als in den Jahren zuvor.