Wozniacki und Djokovic erreichen Achtelfinale in Paris

Ex-Champion Novak Djokovic und die Tennis-Weltranglisten-Zweite Caroline Wozniacki stehen im Achtelfinale der French Open.

Wozniacki hatte in Paris beim 6:0, 6:3 gegen die Französin Pauline Parmentier nur nach einer 5:0-Führung im zweiten Satz noch Probleme. Wozniacki spielt nun gegen die Russin Darja Kassatkina. Etwas überraschend ausgeschieden ist die Weltranglisten-Vierte Jelina Switolina, die Ukrainerin verlor 3:6, 5:7 gegen die an Nummer 31 gesetzte Rumänin Mihaela Buzarnescu. Sie tritt jetzt gegen die Amerikanerin Madison Keys an.

Der frühere Weltranglisten-Erste Djokovic bezwang den Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2. Der Serbe steht nach seiner langen Verletzung als Nummer 22 der Welt derzeit neun Ränge hinter Bautista Agut. Gegner am Sonntag ist der Spanier Fernando Verdasco, der einstige Top-Ten-Spieler hatte zuvor den Weltranglisten-Fünften Grigor Dimitrow aus Bulgarien ausgeschaltet. Der Japaner Kei Nishikori kam mit 6:3, 6:1, 6:3 gegen den Franzosen Gilles Simon weiter.

Herren-Tableau

Damen-Tableau