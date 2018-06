Woronin beendet seine Karriere

Weil ein Autobesitzer in Munderkingen nach der kältesten Nacht des Jahres am Mittwochmorgen wohl in ein warmes Fahrzeug einsteigen wollte, ist es zum Brand eines Wohnhauses gekommen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr ist die Munderkinger Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in die Danziger Straße gerufen worden. Die ersten Wehrleute am Einsatzort mussten dann sofort Vollalarm auslösen, weil die Flammen von dem Kleinbus bereits auf das Wohnhaus übergegriffen hatten.