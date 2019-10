World Series: Washington feiert zweiten Sieg

Von Deutsche Presse-Agentur

Dem SC Freiburg wird in seinem zukünftigen Stadion möglicherweise doch Abendspiele ausrichten dürfen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte dem Fußball-Bundesligisten Mittwochnachmittag zunächst per Beschluss mitgeteilt, dass in seiner derzeit im Bau befindlichen Arena nach 20 Uhr sowie an Sonntagen zwischen 13 und 15 Uhr keine Spiele stattfinden dürfen.

Wir gehen davon aus, dass die Entscheidung nicht auf der aktuellen Rechtslage basiert.