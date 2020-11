Woods fordert Langer: Mit Sohn gegen den Titelverteidiger

Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren hat das Amtsgericht Bad Saulgau am Mittwoch einen 31-Jährigen aus Ostrach verurteilt. Ihm wurden der Handel mit Betäubungsmitteln an Minderjährige, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung eines Polizeibeamten zur Last gelegt. Der wegen früherer Betäubungsmitteldelikte Vorbestrafte legte zwar ein Geständnis ab, aber zu spät in der Verhandlung, um die Richter noch milde zu stimmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.