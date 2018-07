Wolfsburg leiht Stürmer Dimata an RSC Anderlecht aus

Seit Wochen fordert die CSU von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine härtere Linie in der Asylpolitik. Der Kernpunkt: Die CSU will die Zurückweisung an der Grenze von Asylbewerbern, die schon in einem anderen europäischen Land Asyl beantragt haben. Ist dieser Streit gerechtfertigt? Welche Strategie verfolgt die CSU? Sebastian Heinrich hat darüber am Rande des Ravensburger Montagsforums mit Claus Leggewie gesprochen, bis August 2017 Leiter des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen – und einer der bekanntesten Politikwissenschaftler ...