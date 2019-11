Wolfsburg in Frauen-Bundesliga unbesiegt

Von Marc Eich

Nach dem Verkauf der Supermarkt-Kette Real herrscht bei den Mitarbeitern große Unruhe. Auch die Zukunft am Standort im Schwarzwald-Baar-Center ist ungewiss. Während Verdi die Arbeitsplätze in Gefahr sieht, brodelt es in der Gerüchteküche hinsichtlich einer möglichen Übernahme.

Die Mitarbeiter der Real-Märkte in ganz Deutschland blicken derzeit in eine ungewisse Zukunft. Der Grund: Der Real-Mutterkonzern Metro will die Supermärkte verkaufen, was mit den Filialen geschieht, ist bislang aber unklar.