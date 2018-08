Wolfsburg darf bei DFB-Geldstrafe Täter in Regress nehmen

Noch ist der Brandgeruch in der Unteren Stadt wahrzunehmen. Am Mittwochabend hat ein Großbrand in der Ehinger Hauptstraße mehrere Häuser unbewohnbar gemacht. Für die Feuerwehr war der Einsatz in der eng bebauten Altstadt eine Herausforderung. Anfangs suchten sie auch nach Personen, die sich noch in einem der Gebäude aufhalten sollten.

„Die Löscharbeiten liefen gut“, sagt Ehingens Stadtbrandmeister Oliver Burget am Donnerstag. „Ein Problem war aber die enge Altstadtbebauung.