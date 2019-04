Wolfgang Dietrich geht in die Offensive

So ein Pressefrühstück kann eine recht gemütliche Sache sein. Da sitzt die Meute, isst und es entwickelt sich ein munteres Gespräch. So kann es sein – muss aber nicht. Und so saß Wolfgang Dietrich am Dienstag vor der Schar von Journalisten und arbeite sich munter und eigenständig durch die Aufregerthemen. Beinahe zwei Stunden nahm der Präsident des VfB Stuttgart Stellung zur aktuellen desolaten sportlichen Situation, zu Anfeindungen aus der Kurve, über zukünftige Club-Investoren und auch zu den Veröffentlichungen über seine eigenen Finanzverquickungen. Stellung bezog der Präsident, richtig tiefgründig wurde er jedoch selten.

Doch ordentlich vorbereitet hatte sich der 70-Jährige, der seit Monaten Hassobjekt der Fans ist. Aus einem roten Hefter zog der ehemalige Sprecher des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 Seite um Seite seiner Ausarbeitungen (Maschinenschrift auf rot-weißem Vereinspapier). Und auch wenn das Thema erst am Ende angesprochen wurde, barg es doch den größten Zündstoff: die Veröffentlichungen des „kicker“ im Zusammenhang mit dem Finanzinvestor Quattrex. Dieser hatte zeitweiligen Konkurrenten des VfB Kapital gewährt, an den erfolgsabhängigen Rückzahlungen und Renditen verdienen die Anteilseigner. Zu denen Dietrich zumindest einmal gehörte. Besondere Brisanz erhält die Geschichte dadurch, dass zwei der Clubs, die von Quattrex Geld erhalten haben, mögliche Gegner in einer möglichen Relegation des vom Abstieg gefährdeten VfB wären: Union Berlin und der 1. FC Heidenheim. „Alleine die Unterstellung, dass ich etwas machen würde, das dem Verein schadet, schmerzt mich sehr und trifft mich brutal“, sagte Dietrich nun: „Viel mehr als alle Kritik an meiner Arbeit.“

„Ich kann versichern, dass ich nicht am sportlichen Erfolg anderer Vereine partizipiere.“

Das Fachblatt hatte Dietrichs Verquickungen vor einer Woche aufgedeckt und nun nachgezogen. Dietrich habe sich von seinen Anteilen an der in Luxemburg ansässigen Firma Quattrex GP S.a.r.l. erst später getrennt, als von diesem angegeben und sei mittelbar über eine andere Firma laut Auszug aus dem Handelsregister noch immer Anteilseigner der Quattrex Finance GmbH. „Es gab und gibt keine Investitionen im Bereich Profifußball, die vor meiner Wahl (zum Präsidenten) dem VfB und der DFL nicht bekannt waren – keine einzige. Auch die Luxemburger Beteiligung war ganz klar Bestandteil meiner Offenlegung“, beteuerte Dietrich.

Noch vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wolle er den Aufsichtsrat und die weiteren Gremien des VfB informieren, kündigte der Präsident an. „Ich werde noch in dieser Woche die entsprechenden Vereinbarungen den Gremien erneut offenlegen und dann im Anschluss den Sachverhalt auch öffentlich darstellen“, sagte Dietrich. Und verdeutlichte: „Ich kann versichern, dass ich nicht am sportlichen Erfolg anderer Vereine partizipiere.“

Dietrich bestand im Übrigen darauf, alle abgedruckten Zitate vor der Veröffentlichung freizugeben. Die Situation ist brisant. Doch auch der Zuhörer des gesamten präsidialen Monologs fühlte sich hinterher augenscheinlich aufgeklärt und blieb doch nachdenklich.

Dietrich ließ viel an sich abprallen

Dietrich ließ viel an sich abprallen. Die vehementen Unmutsbekundungen der Fans? „Ich beklage mich überhaupt nicht über die Kritik an mir. Das muss man aushalten, sonst kann man den Job nicht machen“, meinte Dietrich nur. Die Vorwürfe der Ultras aus der Cannstatter Kurve, die ihm vorwerfen, die Ausrichtung des Vereins zu gewinnorientiert voranzutreiben und wenig Rücksicht auf die Tradition zu nehmen? Dietrich: „Eine wesentliche Aufgabe eines Präsidenten ist die Sicherstellung der Balance zwischen Tradition und Kommerz.“ Er wäre jederzeit zu Gesprächen mit den Ultras bereit, wenn sie sich denn mit ihm an einen Tisch setzen würden.

Nun sei vor allem aber ein Schulterschluss wichtig. Immerhin sei die aktuelle sportliche Situation nicht absehbar gewesen. Aber auch ein möglicher dritter Absturz aus der Bundesliga nach 1975 und 2016 wäre personell und auch wirtschaftlich zu stemmen: „Der Verein wäre bei einem Abstieg personell besser aufgestellt als 2016“. Schließlich habe man Sportdirektor Sven Mislintat und Sportvorstand Thomas Hitzlsperger beschäftigt. Außerdem: „Auch bei einem Abstieg müssten wir keine Notverkäufe machen“. Mehr noch: „Wir stehen wirtschaftlich so gut wie noch nie da.“

„Stehen wirtschaftlich so gut wie nie da“

Überhaupt gehe trotz der sportlichen Situation die finanzielle Entwicklung nach oben. Bis Ende Juni soll weiterhin ein zweiter Geldgeber präsentiert werden. „Wir sind mit drei möglichen Investoren im Gespräch“, bestätigt Dietrich, der in der Fußball-AG des Vereins auch Vorsitzender des Aufsichtsrates ist. Für 24,9 Prozent der Anteile will der VfB Stuttgart 100 Millionen Euro einnehmen. Ankerinvestor Daimler hat für 11,75 Prozent davon 41,5 Millionen Euro bezahlt. „Unter Wert werden wir die Anteile nicht verkaufen.“

An den Ambitionen des VfB, sich fünf Jahre nach dem Aufstieg 2017 im oberen Tabellendrittel etabliert zu haben, habe sich trotz allem nichts geändert. „Es gibt keinen Grund an der Fünfjahresplanung zu rütteln, auch wenn es aktuell natürlich nur um den Klassenerhalt geht“, appellierte Dietrich: „Wir sind nicht größenwahnsinnig, aber welches langfristige Ziel sollte ein Verein wie der VfB sonst haben?“