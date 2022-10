Wochen der Wahrheit für Matarazzo

Natürlich nimmt Pellegrino Matarazzo wahr, was um ihn herum geschieht. „Ich kenne das Geschäft und bekomme täglich einen Pressespiegel“, sagte Matarazzo bezüglich der gehandelten Kandidaten für seine Nachfolge. Doch sei das wichtigste, dass er Vertrauen in sich selbst spüre. Das ehrt den Trainer. Auch dass er weiter an seinem Plan festhält und trotzdem versucht, neue Wege zu gehen. Doch ist das alles vergebene Liebesmüh, sollten sich nicht schleunigst Ergebnisse einstellen.

Bringen die kommenden zwei Bundesligaspiele nicht den ersten Saisonsieg oder geht das anschließende Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld in die Hose, hat der Trainer keine Argumente mehr auf seiner Seite. Die Formel für den Matarazzo-Verbleib heißt: 2 aus 3. Aus den kommenden drei Spielen müssen zwangsläufig zwei Siege her, möchte der siebtlängste VfB-Trainer aller Zeiten noch weiter in dieser Rangliste klettern.