WM-Traumsieg: So hat unsere Region gefeiert

Was für ein Fußballabend! Der 7:1-Traumsieg der DFB-Auswahl im Halbfinale über Brasilien löste in Deutschland einen Sturm der Begeisterung aus. Im Schnitt hatten 32,57 Millionen Fans ab 22.00 Uhr im Fernsehen den triumphalen Einzug der deutschen Mannschaft ins Finale verfolgt - dies war die höchste Einschaltquote aller Zeiten. Tausende Menschen ließen nach dem Abpfiff auf Public Viewings und WM-Partys ihrer Freude freien Lauf. Wegen des kühlen und regnerischen Wetters vielerorts waren allerdings einige deutsche Fanmeilen leerer als sonst.

So auch die größte Fanmeile Baden-Württembergs in Heilbronn, die Platz für 25 000 Leute bietet. Nach Agenturangaben feierten hier gestern Abend lediglich knapp 1000 Fußballbegeisterte. In Stuttgart waren bis 400 Autos beim gemeinsamen Korso unterwegs. Auch in unserer Region gingen zahlreiche Fans auf die Straßen oder fuhren hupend durch ihre Wohnorte. Bis in die Nacht wurde die historische Leistung gefeiert und Miroslav Kloses Rekord-WM-Tor diskutiert. Wir haben für Sie die Eindrücke und Bilder von SZ-Redakteuren vor Ort gesammelt.

Tuttlingen: Nach dem 7:1-Sieg gab es hier den schon traditionellen Autokorso. Bis in die späte Nacht waren die Fans unterwegs. Am Sonntagabend soll es mit dem Feiern weiter gehen: Alle drücken die Daumen, dass das deutsche Team den Titel holt. Dann trifft man sich auf der Bahnhofstraße wieder.

Friedrichshafen: Bei all den Toren im Sekundentakt blieb den Fans in der ZF Arena nicht viel Zeit zum Sitzen. Gegner, welcher Gegner? Das war wohl die einzige Frage, die beim Spiel Deutschland gegen Brasilien noch gestellt werden musste. Gut 2000 Fans verfolgten das Spiel auf den Leinwänden. Sie kamen aus dem Jubeln nicht heraus. Mancher bekam in der ersten Spielhälfte gar Mitleid mit der brasilianischen Seleção: „Das kann man ja nicht mehr mit ansehen“, hieß es. Dennoch: Die Arena war bei diesem Straßenfeger-Halbfinale definitiv im Zustand einer fast schon ungläubigen Serientor-Trance.

Lindau: Mit schier grenzenlosem Jubel haben auch die Lindauer Fußballfans den 7:1-Sieg gefeiert. Bei den prallvollen Public Viewings in der Eishalle und anderswo schrieen die Fans wie Andreas Willhalm und Bernd Wucher ihre Freude heraus. Mittendrin auch Ulrike und Peter Schwerme, die aus dem Münsterland stammen und zum 15. Mal Urlaub am Bodensee machen, dabei aufs Fußballerlebnis nicht verzichten wollten. Schnell verschwunden war die einzige Brasilianerin, die wenig Spaß am Spiel ihrer Mannschaft hatte. Umso größer war der Jubel der Deutschen, die zur Freude der Polizei nach dem Schlusspfiff in Lindau zwar noch eine Weile laut, aber sehr friedlich feierten. Rund 50 Autos fuhren bis 1 Uhr im Korso auf der Insel zwischen Europaplatz und Hauptbahnhof. In Lindenberg war der Autokorso mit 15 Fahrzeugen bereits früher beendet.

Aalen: Zwei junge Frauen haben hier das Halbfinale der Fußball-WM auf ihre Weise getoppt. Wie viele andere auch fuhren sie im Autokorso mit. Die Polizei wurde auf den Golf der beiden aufmerksam, als das Fahrzeug nach einem kurzen Stopp in der Friedrichstraße nicht weiterfuhr. Schnell war klar, dass die 24-jährige Fahrerin deutlich betrunken war. Auch ihre Beifahrerin, die zuvor am Steuer gesessen hatte, sei alkoholisiert gewesen, heißt es. Beide mussten sich einer Blutentnahme unterziehen, beide erhalten eine Anzeige wegen der Alkoholfahrt. Dazu kommt, dass die jüngere Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) Laichingen (rau) - Laut und ausgelassen gefeiert und dem Regen getrotzt haben Dienstagnacht in Laichingens Stadtmitte wieder ein (Foto: Johannes Rauneker) 1 von 1

Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) Tuttlingen (mö/mer/jh) - Hochstimmung in Tuttlingen, Spaichingen und auf dem Heuberg. Nach dem 7:1-Sieg deutschen Nationalelf üb (Foto: Ludger Möllers) 1 von 1

Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di Aalen-Wasseralfingen (an) - Deutschland sieben, Brasilien eins: unglaublich, Wahnsinn. Die Superlative gehen einem angesichts di 1 von 1