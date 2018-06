WM-Qualifikation: Schottland nur 0:0 gegen Serbien

Glasgow (dpa) - Schottland ist zum Auftakt der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 nicht über ein torloses Remis gegen Serbien hinausgekommen. In einer ereignisarmen Begegnung der Gruppe A in Glasgow konnten beide Mannschaften die Erwartungen nicht erfüllen.

Die Tabellenführung in dieser Gruppe hatte am Freitagabend Belgien mit einem 2:0-Sieg in Wales übernommen. Platz zwei belegt Kroatien nach dem 1:0-Erfolg über Mazedonien. Die beiden Sieger treffen am Dienstag zum Top-Duell in Belgien aufeinander. Schottland empfängt zur gleichen Zeit Mazedonien.