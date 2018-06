WM-Quali startet im März: Kambodscha fordert Macau

Mehr als drei Jahre vor der Fußball-WM 2018 startet die Qualifikation für das Turnier in Russland mit einer ersten Ausscheidungsrunde in Asien.

Am Dienstag wurden vom asiatischen Fußball-Verband die K.o.-Spiele zwischen seinen zwölf am schlechtesten platzierten Weltranglisten-Teams vorgenommen. Am 12. und 17. März spielen der Jemen gegen Pakistan, Osttimor gegen die Mongolei, Kambodscha gegen Macau, Taiwan gegen Brunei, Indien gegen Nepal und Sri Lanka gegen Bhutan, das auf Position 209 den letzten Platz der FIFA-Weltrangliste einnimmt. Die Sieger ziehen in die nächste Runde von 40 asiatischen Teams ein.

Die FIFA hatte die Vorqualifikation erlaubt. Auch in der Nord- und Mittelamerika-Zone werden schon im März einige Vorrundenpartien kleinerer Fußball-Nationen bestritten, zum Beispiel Curacao gegen Montserrat.

Die eigentliche Auslosung der kontinentalen Ausscheidungsspiele findet erst am 25. Juli in St. Petersburg statt. In Europa beginnt die WM-Qualifikation mit Weltmeister Deutschland im September 2016.