WM-Kampf Cotto gegen Mayweather Top-Ereignis in USA

Las Vegas (dpa) - Der Kampf der als Superstars gepriesenen Profi-Boxer Floyd Mayweather Junior und Miguel Cotto elektrisiert in den USA die Massen. Am Samstag geht es in Las Vegas um den WM-Titel im Halbmittelgewicht der WBA.

Der 31 Jahre alte Puerto-Ricaner Cotto ist Titelverteidiger. Sein Rivale, der vier Jahre ältere Amerikaner Mayweather, ist mit 42 siegreichen Kämpfen und WM-Titeln in fünf verschiedenen Gewichtsklassen eine Ausnahmeerscheinung.

Cotto, der in 39 Kämpfen zweimal verlor, soll rund acht Millionen Dollar (6,1 Millionen Euro) für den Kampf erhalten. Mayweathers Börse ist wegen der Abhängigkeit von den Einnahmen aus dem Pay-per-View-Geschäft schwer zu taxieren. Sein Künstlername Money lässt jedoch auf seine Geschäftstüchtigkeit schließen.

Als weltbester Boxer in den unteren Gewichtsklassen gilt Manny Pacquiao. Cotto musste sich dem Filipino bereits einmal beugen. Vor zweieinhalb Jahren verlor der Puerto-Ricaner durch K.o. in der letzten Runde. Mayweather dagegen ist Pacquiao bislang aus dem Weg gegangen. Der 33-jährige Pacquiao hat sich in sieben verschiedenen Gewichtsklassen WM-Titel gesichert.