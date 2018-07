WM in Schweden 17. großes Turnier für Brand

Jönköping (dpa) - Heiner Brand ist seit dem 1. Januar 1997 Bundestrainer der deutschen Handballer. Der Weltmeister von 1978 hatte das Amt vom glücklosen Arno Ehret übernommen, der im Jahr davor die Qualifikation für die WM 1997 in Japan verpasst hatte.

Zuvor war der 58-Jährige Trainer der Bundesligisten VfL Gummersbach und SG Wallau-Massenheim. Seinen ersten Erfolg mit der Nationalmannschaft feierte der Gummersbacher mit Platz drei bei der EM 1998. Die WM in Schweden ist sein 17. großes Turnier. Sein Vertrag mit dem Deutschen Handballbund (DHB) läuft bis zum 30. Juni 2013.

Heiner Brands Ergebnisse als Bundestrainer bei Olympia, WM und EM:

JahrErfolg1998Bronzemedaille EM in Italien1999Fünfter Platz WM in Ägypten2000Neunter Platz EM in KroatienFünfter Platz Olympische Spiele in Sydney2001Achter Platz WM in Frankreich2002Silbermedaille EM in Schweden2003Silbermedaille WM in Portugal2004Goldmedaille EM in SlowenienSilbermedaille Olympische Spiele in Athen2005Neunter Platz WM in Tunesien2006Fünfter Platz EM in der Schweiz2007Goldmedaille WM in Deutschland2008Vierter Platz EM in NorwegenNeunter Platz Olympische Spiele in Peking2009Fünfter Platz WM in Kroatien2010Zehnter Platz EM in Österreich2011Elfter oder zwölfter Platz WM in Schweden