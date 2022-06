WM in Rom: Borger/Sude im Achtelfinale ausgeschieden

Karla Borger und Julia Sude sind bei der Beachvolleyball-WM ausgeschieden.

Die Stuttgarterinnen scheiterten in Rom im Achtelfinale an den Kanadierinnen Sophie Bukovec und Brandie Wilkerson mit 1:2 (21:19, 19:21, 10:15). Im Anschluss spielten noch die Hamburgerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann gegen Terese Cannon und Sarah Sponcil aus den USA um den Einzug ins Viertelfinale.

Schon am Mittwoch waren die ebenfalls in Hamburg trainierenden Sandra Ittlinger/Isabel Schneider und die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz aus Stuttgart in der Runde der letzten 32 hängengeblieben. Auch für das einzige Männer-Team Nils Ehlers/Clemens Wickler aus Hamburg kam das vorzeitige Aus.

