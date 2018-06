WM-Generalprobe für deutsche Ruderer in Luzern

Für die Flotte des Deutschen Ruderverbandes (DRV) beginnt der WM-Countdown. Sechs Wochen vor den Titelkämpfen Ende August in Amsterdam steht von Freitag bis Sonntag auf dem Rotsee in Luzern die Generalprobe an.

Nach dem EM-Sieg Anfang Juni will der Deutschland-Achter auch am Wochenende beim Weltcupfinale ein Ausrufezeichen setzen.

„Im letzten Jahr haben wir knapp in Luzern verloren, jetzt will ich da wieder gewinnen“, sagte Bundestrainer Ralf Holtmeyer. Für das DRV-Paradeboot kommt es bei der Traditionsregatta zum Wiedersehen mit dem EM-Zweiten aus Russland und dem EM-Dritten aus Großbritannien.

Das größte Teilnehmerfeld weist der Männer-Einer mit 34 Booten auf. Marcel Hacker hat sich vorgenommen, nach Rang vier beim zweiten Weltcup in Aiguebelette wieder auf die Medaillenplätze zu rudern.

Insgesamt ist der DRV in 13 von 14 olympischen Klassen vertreten. „Unsere Teams treffen hier auf die absolute Weltspitze. Daher ist die Regatta eine echte Standortbestimmung, die wir für unsere WM-Nominierungsentscheidungen nutzen“, sagte DRV-Präsident Siegfried Kaidel.

DRV-Pressemitteilung

Achter-Pressemitteilung