WM-Fahrplan: Neun Schritte nach Brasilien

Hannover (dpa) - Nach dem Auftakt in der WM-Qualifikation gegen die Färöer steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon am Dienstag in Wien gegen Österreich die nächste Partie in der Gruppe C an.

Fortgesetzt wird die Ausscheidungsrunde danach am 12. Oktober mit dem Auswärtsspiel in Dublin gegen Irland und dem letzten Pflichtspiel des Jahres am 16. Oktober in Berlin gegen Schweden. Vor dem Jahreswechsel folgt für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw noch das Testspiel in den Niederlanden am 14. November in Amsterdam.

Das Länderspiel-Jahr 2013 beginnt mit einem Test am 6. Februar in Paris gegen Frankreich. Die WM-Qualifikation wird mit einem Doppelspieltag gegen Kasachstan wieder aufgenommen. Zunächst reist der DFB-Tross für die Partie am 22. März nach Astana, vier Tage später stehen sich beide Teams in Nürnberg erneut gegenüber.

Kurz vor der Sommerpause ist eine Testreise in die USA geplant. Gegen das US-Team von Jürgen Klinsmann und einen weiteren Gegner soll in Übersee gespielt werden. Die Termine sind aber noch nicht fix. Entweder soll die Trip gleich nach dem Bundesliga-Finale (18. Mai) beginnen oder erst nach dem Champions-Leauge-Endspiel (25. Mai) und dem DFB-Pokalfinale (1. Juni). „Unsere Vorschläge liegen bei der DFL“, sagte Teammanager Oliver Bierhoff über die nicht konfliktfreie Terminsuche.

Fix vereinbart ist wohl ein Test gegen WM-Gastgeber Brasilien am 14. August 2013 in der Schweiz. Anschließend stehen die letzten vier der insgesamt noch neun Pflichtspiele bis zur Endrunde an. Österreich (6. September/München), die Färöer (10. September/Torshavn), Irland (11. Oktober/Köln) und Schweden (15. Oktober/Stockholm) sind dabei die Gegner.

Anschließend könnte der DFB als Gruppenerster noch zwei Tests im November vereinbaren, als Gruppenzweiter müssten zwei Playoff-Partien gespielt werden. Die WM-Gruppenauslosung findet Ende November oder Anfang Dezember in Brasilien statt. Für das WM-Jahr selbst ist bislang nur ein Termin fixiert. Am 5. März kommt es in Italien zur Neuauflage des diesjährigen EM-Halbfinales. Die WM findet vom 12. Juni bis 13. Juli 2014 im Land des Rekordtitelträgers statt.

Die Termine im Überblick:

DatumSpielGegnerOrt11. September 2012:WM-QualifikationÖsterreichWien12. Oktober 2012:WM-QualifikationIrlandDublin16. Oktober 2012:WM-QualifikationSchwedenBerlin14. November 2012:TestNiederlandeAmsterdam6. Februar 2013:TestFrankreichParis22. März 2013:WM-QualifikationKasachstanAstana26. März 2013:WM-QualifikationKasachstanNürnberg*Mai/Juni 2013:2 Testsin USAn.n.* 14. August 2013:TestBrasilienn.n.6. September 2013:WM-QualifikationÖsterreichMünchen10. September 2013:WM-QualifikationFäröerTorshavn11. Oktober 2013:WM-QualifikationIrlandKöln15. Oktober 2013:WM-QualifikationSchwedenStockholmNovember 2013:WM-Playoffs oder 2 Testsn.n.November/Dez. 2013:WM-Gruppenauslosungin Brasilien5. März 2014:TestItalienn.n.12. Juni - 13. Juli 2014:WM-Endrundein Brasilien

* geplant