WM-Auslosung: Deutschland spielt in der Vorrunde gegen Ghana, Portugal und die USA

In Südafrika hat die FIFA-Auslosung der Gruppenvorrunde zur Fußballweltmeisterschaft begonnen. Der Trainer der deutschen Nationalmannschaft Joachim Löw ist vor Ort und er ist natürlich genauso gespannt wie wir alle: Gegen wen müssen wir bei der kommenden WM in der Vorrunde antreten? Der "Final Draw" findet statt in Costa do Sauípe.

18:20 Uhr: Zum Auftakt muss sich die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am 16. Juni in Salvador mit Cristiano Ronaldos Portugiesen messen. Am 21. Juni spielt das DFB-Team in Fortaleza gegen Ghana. Zum Abschluss der Gruppenphase gibt es am 26. Juni in Recife ein Wiedersehen mit Ex-Bundestrainer Klinsmann und seinen US-Boys.18:20 Uhr: GRUPPE H steht fest: Belgien, Algerien, Russland, Südkorea.18:19 Uhr: GRUPPE G steht fest: Deutschland, Portugal, Ghana, USA.18:18 Uhr: GRUPPE F steht fest: Argentinien, Bosnien-Herzegowina, Iran, Nigeria.18:17 Uhr: GRUPPE E steht fest: Schweiz, Ecuador, Frankreich, Honduras.18:16 Uhr: GRUPPE D steht fest: Uruguay, Costa Rica, England, Italien.

18:15 Uhr: GRUPPE C steht fest: Kolumbien, Griechenland, Elfenbeinküste, Japan.

18:14 Uhr: GRUPPE B steht fest: Spanien, Niederlande, Chile, Australien.

18:12 Uhr: GRUPPE A steht fest: Brasilien, Kroatien, Mexiko, Kamerun.

18:10 Uhr: Die USA landet in der Gruppe G zusammen mit Deutschland und Ghana. Damit treffen Jürgen Klinsmann als Trainer der USA und Joachim Löw als Trainer der Deutschen im Gruppenspiel aufeinander.

18:08 Uhr: Die Partie gegen Ghana wird als zweites Gruppenspiel des dreimaligen Weltmeisters am 21. Juni 2014 in Fortaleza ausgetragen. Für ihre weiteren Vorrundenpartien muss die deutsche Elf am 16. Juni nach Salvador und am 26. Juni nach Recife reisen.

18:05 Uhr: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der WM-Vorrunde auf Ghana.

18:00 Uhr: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt bei der WM 2014 in Brasilien in der Gruppe G. Damit absolviert das Team von Bundestrainer Joachim Löw ihre Vorrundenpartien in Salvador, Fortaleza und Recife.

17:47 Uhr: Die tatsächliche Auslosung beginnt. Jérôme Valcke, FIFA-Generalsekretär, bittet die "Los-Ziehenden" auf die Bühne - darunter: Lothar Matthäus.

17:44 Uhr: Pelé ist überzeugt davon, dass Brasilien die WM gewinnen wird. Ein WM-Sieg im eigenen Land?

17:32 Uhr: „Als gute Sportler wollen wir die WM auch ein zweites Mal gewinnen", sagte der Nationaltrainer Vicente del Bosque von Fußball-Weltmeister Spanien bei der Übergabe des WM-Pokals während der Auslosung.

17:23 Uhr: Mit einer Schweigeminute haben die Gäste bei der WM-Auslosung in Costa do Sauípe des am Vortag gestorbenen südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela gedacht. „Das brasilianische Volk denkt an ihn“, sagte Präsidentin Dilma Rousseff. Mandela galt als das Gesicht der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Über die WM im kommenden Sommer sagte FIFA-Präsident Joseph Blatter am Freitag: „Es war wirklich höchste Zeit, dass die WM wieder nach Brasilien kommt. Wir sind absolut überzeugt, dass es die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten werden wird.“17:07 Uhr : Im brasilianischen Costa do Sauípe hat die Auslosung der Vorrundengruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer begonnen. Zu Beginn der Show wurden auf der Leinwand Bilder des am Donnerstag gestorbenen südafrikanischen Nobelpreisträgers Nelson Mandela gezeigt. Am Ende des 90-minütigen Spektakels stehen die acht Vorrundengruppen für die WM 2014 in Brasilien fest.

16:59 Uhr: Kurz vor Beginn der Auslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 hat Bundestrainer Joachim Löw einen Plausch mit Brasiliens Legende Pelé gehalten. Beim Betreten des extra errichteten Festsaals in Costa do Sauípe begrüßten sich Löw, der einen dunkelgrauen Anzug mit weißem Hemd und schmalem dunkelgrauen Schlips trug, und Pelé herzlich. Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Auslosung als einer von acht Gruppenköpfen gesetzt. Am Ende der 90-minütigen Show steht fest, gegen wen das DFB-Team im kommenden Sommer in der Vorrunde antreten muss.