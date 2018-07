WM-Analyse von Löw und Bierhoff bis zum 24. August

Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff müssen nach Informationen der „Sport Bild“ zum Bundesliga-Start am 24. August ihre WM-Analyse vorlegen.

An diesem Tag müsse die sportliche Leitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft „dem DFB-Präsidium Rechenschaft für das vorzeitige WM-Aus ablegen“, schreibt das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe. Der Termin sei auf Wunsch von Löw und Bierhoff zweimal nach hinten verlegt worden, weil die Aufarbeitung des Vorrunden-Scheiterns bei der Weltmeisterschaft in Russland „zu umfangreich“ sei, hieß es.

DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte zuletzt dem Fachmagazin „Kicker“ gesagt, dass er mit konkreten Resultaten der WM-Analyse bis Ende August rechne und „gravierende Veränderungen“ erwarte.

Am 6. September startet die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in München mit der Partie im neuen Wettbewerb Nationenliga gegen den WM-Finalisten Frankreich in die neue Saison.

Sportliche Leitung der Nationalmannschaft

Terminplan Nationalmannschaft

Spielplan Nationalmannschaft

Team hinter dem Team

Daten und Fakten zu Löw

Spielbilanz der deutschen Mannschaft gegen 91 Gegner

FIFA-Weltrangliste

Deutscher WM-Kader

Infos zur neuen Nations League

Spielplan Nations League