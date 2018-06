WM 2018: Vorstellung Gruppe C: Große Versprechen treffen auf Socceroo-Routinier

Die „Schwäbische Zeitung“ stellt in dieser Serie die Gruppen der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) vor. Heute: Gruppe C:

Die Mannschaften: Die favorisierten Franzosen (mit den Superstürmern Antoine Griezmann, Olivier Giroud und Kylian Mbappé) mit dem pragmatischen Nationaltrainer Didier Deschamps, der zum Unwillen vieler Fans keinen Champagner-Fußball mehr spielen lässt, sondern auf eine recht nüchterne 4-2-3-1-Grundordnung setzt. Die nach 36 Jahren zum ersten Mal wieder auf der großen Fußballbühne auftauchenden Peruaner, die sich als Letzte qualifizierten und lange und am Ende auch erfolgreich für ihren eigentlich dopinggesperrten Kapitän Paolo Guerrero kämpften. Außerdem Australien mit dem in Deutschland bestens bekannten Trainer Bert van Marwijk (Borussia Dortmund, Hamburger SV), der eigentlich mit Saudi Arabien zur WM wollte, sich nach der erfolgreichen Qualifikation aber mit dem Verband überwarf und anschließend in Australien anheuerte. Zudem der Europameister von 1992 aus Dänemark, der nach 14 mageren Jahren bei Fußball-Großereignissen wieder positiv überraschen will.

Die Gruppenspiele: 16.6.: Frankreich – Australien (12 Uhr), Peru - Dänemark (18 Uhr), 21. 6. Dänemark – Australien (14 Uhr), Frankreich – Peru (17 Uhr), 26.6.: Dänemark – Frankreich (16 Uhr), Australien – Peru (16 Uhr).

Dieses Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen: Australien gegen Frankreich ist auch das Duell der Mannschaften der tierischen Synonyme – der gallische Hahn trifft auf Kängurus. Auch auf dem Platz könnte es bei der Partie wild zugehen.

Die größten Stars: Frankreichs derzeit erfolgreichster Stürmer, Antoine Griezmann, wechselte bereits mit 14 Jahren nach Spanien zu Real Sociedad, da er für zu schmächtig gehalten wurde und auch die Talentspäher des französischen Verbandes ihm nicht viel zutrauten. Jetzt ist er unumstrittener Stürmerstar, feiert derzeit mit Atlético Madrid Erfolge und wurde 2016 mit sechs Treffern Torschützenkönig bei der Heim-EM.

Die Dänen setzen ihre Hoffnungen auf Spielgestalter Christian Eriksen von Tottenham Hotspur. „Christian gehört zu den zehn besten Spielern der Welt. Und genau das wird er bei der WM auch zeigen“, sagt Nationaltrainer Age Hareide über den Mittelfeldspieler.

Auch einen Blick wert: Es ist der Traum von der vierten WM-Teilnahme, der Australiens Tim Cahill antreibt. Dafür wechselte der 38-Jährige, der 2006 das erste WM-Tor für Australien überhaupt erzielte, wenige Monate vor der Endrunde von Melbourne City zurück zu seinem Ex-Club FC Millwall in die zweite englische Liga, um sich zu empfehlen. Seine fünf WM-Treffer sind natürlich Rekord der Socceroos und der offensive Mittelfeldspieler hofft auf mehr.

Im Abseits: Als Perus Teilnahme feststand, twitterte im fernen Köln Claudio Pizarro: „Endlich haben wir das Ziel erreicht, auf das wir so lange hingearbeitet haben.“ Nicht ganz so lange, aber letztlich vergebens hatte der beste ausländische Bundesliga-Torjäger auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft gehofft, wollte sogar als Nachrücker einspringen. Knapper war es bei Dänemarks Stürmerstar Nicklas Bendtner. eigentlich hatte der Ex-Wolfsburger in den Plänen eine wichtige Rolle gespielt, doch eine Muskelverletzung verhinderte die Teilnahme des Lords.

Überraschend das Achtelfinale erreicht: Dänemark – da die Elf als beste seit 1998 gilt. Damals scheiterte die Mannschaft um die Laudrup-Brüder erst im Viertelfinale an Brasilien. Zudem schlug Dänemark Frankreich vor exakt 100 Jahren mit 17:1. Das ist bis heute der höchste Sieg einer europäischen Nationalmannschaft – wenn das kein Zeichen ist.

Angeberwissen für die Grillparty: Insgesamt 250 000 Kilometer reisten die Australier, um sich über den Irak, Malaysia und Honduras für Russland zu qualifizieren. Weiterer Fußball-Nerd-Fakt: Formschöne 44,44 Millionen Euro beträgt laut transfermarkt.de der durchschnittliche Marktwert eines französischen WM-Spielers.