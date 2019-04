Wissenswertes rund um das 83. Golf-Masters in Augusta

Das Bodensee-Vergissmeinnicht gibt es weltweit nur noch am Bodensee, nebst wenigen Exemplaren am Starnberger See. Deshalb soll ein Managementplan seinen Schutz garantieren. Die größte Gefahr geht aber nicht vom Menschen aus, sondern vom Treibholz.

Dass es in der Wasserburger Bucht kaum noch Bodensee-Vergissmeinnicht gibt, erklärt Biologe Wolfgang von Brackel mit den Treibholzmengen, die dort anladen. Leider sei es bisher nicht gelungen, das Treibholz auf dem See einzufangen und abzutransportieren.