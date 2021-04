Wirbel nach Polizeieinsatz: Hinteregger verteidigt Fans

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Absturz im Donautal hat sich ein 38-jähriger Kletterer am Samstag gegen 12 Uhr schwere Verletzungen zugezogen.

Nach Angaben der Bergwacht trat der Mann in einem Steilhang am Fuße des Stuhlfelsens auf einen losen Stein stürzte zwischen zehn und 20 Meter in die Tiefe. Bei diesem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu, unter anderem bestand für die Rettungskräfte der Verdacht einer Wirbelsäulenverletzung.

Der Begleiter des aus dem Bodenseekreis stammenden Opfers und weitere Kletterer leisteten bis zum ...