Wir schlagen die Engländer im Elfmeterschießen: Gegen uns „Krauts“ ist kein Kraut gewachsen

Die Engländer und Elfmeterschießen – das ist so eine Sache, eine Art Hassliebe. Wobei die Liebe als zartes Pflänzchen daherkommt. Gegen die Deutschen (die „Krauts“) allerdings ist da kein Kraut gewachsen.

Man denke an die WM 1990 in Italien, das Halbfinale. Als Stuart Pearce und Chris Waddle verschossen. England war raus. Oder bei der EM 1996 in Wembley. Legendär die Rückgabe von Gareth Southgate, dem heutigen Nationaltrainer der Briten. Wieder war England raus, wieder im Halbfinale.

Über 22 Jahre währte der Fluch, immer ging's schief: Gegen Argentinien (WM 1998), zwei Mal gegen Portugal (EM 2004 und WM 2006) und gegen Italien (EM 2012).

Bis die Three Lions um Torjäger Harry Kane bei der WM 2018 in Russland Magisches vollbrachten. Sie g e w a n n e n ein Elfmeterschießen. Die Achtelfinal-Zitterpartie in Moskau gegen Kolumbien war überstanden. Als WM-Reporter war ich damals Augenzeuge im Spartak-Stadion.

Übrigens, liebe Briten: Auch beim zweiten Elfer-Triumph Eurer Historie war ich anwesend. 1996, Wembley, Viertelfinale gegen Spanien. Meine Live-Bilanz englischer Elfmeter-Dramen: 2:0. Vielleicht sollte mich der Verband FA für Dienstag engagieren. Bitte nur ernstgemeinte, höchst lukrative Angebote per Mail.