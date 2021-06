Auf dem Weg von der U-Bahn-Station Fröttmaning über die Esplanade zum Stadion: Erfrischung gefällig? Überrascht schaue ich nach links in ein freundliches Gesicht einer jungen Dame. Bevor sich in meinem Kopf der Gedanke an ein alkoholfreies Weißbier breit macht, hält sie mir ein eine blaue Plastik-Sprühflasche vor die Augen. Ach so – ja, okay, gerne. Her damit. Wasser marsch. Gute Idee an schwülen (Spiel-)Tagen wie diesen.

Rund um die „Fußball Arena München“, wie das Stadion so ganz sponsorenlos derzeit heißen muss, sind zig ehrenamtliche Helfer, genannt Volunteers (englisch für Freiwillige) im Einsatz. Für alle Fragen von Fans und Medienschaffenden. Mit einem Regenschirm als Sonnenschutz saß einer auf einem Stuhl, den man sonst nur von Tennisschiedsrichtern kennt, und fragte per Megaphon, wer Hilfe brauche.

Seit 2019 waren weit mehr als 2.000 Bewerbungen beim Volunteer-Team der DFB EURO GmbH eingegangen, in einem intensiven Auswahlverfahren pickte man rund 850 Kandidatinnen und Kandidaten alle Altersklassen (von 18 bis 80 Jahren) heraus. Ohne sie geht’s nicht. Freue mich schon auf meine Dusche to go nächsten Mittwoch.

EM-Reporter Patrick Strasser berichtet täglich in seiner Kolumne „Reingegrätscht“ mit einem zwinkernden Auge von der Fußball-Europameisterschaft.