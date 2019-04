Willig für sechs Spiele

Über die höchste Niederlage des VfB Stuttgart seit 1985 sprach schon kurz nach dem 0:6 (0:3) in Augsburg beinahe niemand mehr. Obwohl oder gerade weil die Partie einer Arbeitsverweigerung der Profis gleichgekommen war. Vielmehr dominierte die Frage, wann Markus Weinzierl, der sich „für diese Leistung nur entschuldigen“ konnte, seinen Stuhl räumen müsste. Vier Stunden später war die Antwort da – und zumindest die Nicht-Supereingeweihten fragten sich: Wer ist Nico Willig?

Der 38-Jährige, bisher Trainer der U19-Junioren des VfB, soll als Interimscoach den erneuten Sturz in die Zweitklassigkeit abwenden. Vier Spiele bleiben dem gebürtigen Tübinger, der in Balingen aufgewachsen ist, zumindest theoretisch, um mit dem VfB noch das rettende Ufer zu erreichen. Vier Partien aber eher, um den Relegationsplatz gegen die Nürnberger zu verteidigen und dann in zwei Spielen gegen einen Zweitligisten – womöglich gar Heidenheim – zu bestehen.

Von der TSG Balingen zum VfB

Da liegt also einiges an Arbeit vor dem Neuen. Die Mannschaft scheint keine Einheit zu sein, respektive sich am Samstag nur darin einig gewesen zu sein, dass es mit Weinzierl nicht weitergehen soll – anders ist die Leistung gegen die nun ziemlich sicher geretteten Augsburger nicht zu erklären.

Wie die VfB-Verantwortlichen auf Willig, der beinahe sein gesamtes Spielerleben bei der TSG Balingen in der Verbands- und Oberliga verbrachte, gekommen sind? „Mir ist sehr wohl dabei, jemanden zu haben, den ich persönlich kenne. Nico kennt den Verein, kennt die Leute hier, er braucht keine Eingewöhnungszeit“, so Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. Vor allem aber sammelte Willig durch seine Arbeit bei den A-Junioren – derzeit auf Platz 1 der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest – Argumente für höhere Weihen. „Die U19 hat erstklassigen Fußball in dieser Saison gespielt, ich kenne ihn jetzt seit zwei Jahren. Für ihn sprechen seine Arbeitsweise, seine Art der Ansprachen und sein Wissen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es noch schaffen“, so Hitzlsperger.

Willig – der 2016 den Lehrgang zum Fußballlehrer bestand und damals mit Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann und dem Ex-Schalker und Ex-VfB-Jugendcoach Domenico Tedesco eine Fahrgmeinschaft bildete – führte während seiner ersten Trainingseinheit bei den Profis am Ostersonntag viele minutenlange Einzelgespräche.

Nach der Saison dankt Willig ab

Und ist dies gerade das, was nach den vergangenen Wochen und Monaten unumgänglich ist. Mental ist die Mannschaft in einem Tief, die Einstellung stimmt nicht, kein Kampf, wenig Ideen und vor allem eben kein Selbstvertrauen. Letzter Beweis: Das desolate 0:6 am Samstag. „Ich weiß nicht, wie viele Spiele vom VfB ich gesehen habe, aber so frustriert war ich noch nie“, sagte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich, „danach kann man gar nicht anders reagieren“, als den Trainer zu entlassen.

Die Argumente dafür hätten auch direkt bei den Augsburgern mitgeschnitten werden können. Die sind zwar rechnerisch noch nicht durch, mit zehn Punkten Vorsprung auf den VfB aber bereit für ein weiteres Jahr erste Bundesliga: „Ein Trainerwechsel bringt immer Schwung mit sich. Jeder will sich neu beweisen“, sagte Doppeltorschütze Philipp Max, der gegen Bayer Leverkusen (Fr., 20.30 Uhr/Sky) „alles klar machen und dann richtig feiern“ möchte. Man hat im Training schon die richtig breite Brust gesehen. Der Trainer hat eine Euphorie mit reingebracht“, sagte Max über Schmidt. Selbst VfB-Boss Hitzlsperger musste zugeben: „Wir haben beim Gegner gesehen, was ein Wechsel bewirken kann.“

Auf diesen Effekt hofft Hitzlsperger nun durch Nico Willig: „Es ist hoffentlich sehr schnell ein neuer Spirit da.“ Ab Dienstag geht es auf dem Trainingsplatz nur noch um die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Doch was auch passiert: Willig wird maximal sechs Spiele leiten. „Es ist klar abgesprochen, dass er bis zum Ende der Saison und nicht darüber hinaus läuft“, betont Hitzlsperger.

Das Trainerkarussell dreht sich beim VfB also immer weiter.